ЕС вернется к использованию атомной энергии из-за конфликта на Украине

Евросоюз вновь перейдет на широкое потребление атомной энергии в целях достижения энергетического суверенитета. Такое решение обусловлено вызванным конфликтом на Украине кризисом. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщило агентство ТАСС. Соответствующее заявление Мишель сделал на открытии саммита по атомной энергетике в Брюсселе.

Отмечается, что, говоря о проблемах ЕС в энергетической сфере, Мишель не остановился на факторе санкций против России и ограничении импорта российских энергоресурсов.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза согласились еще на один год продлить требования о добровольном снижении потребления газа.