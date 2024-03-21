В столице Турции выпал снег

В столице Турции Анкаре выпал снег. Об этом сообщил местный телеканал Ahaber.

© Газета.Ru

Местные синоптики отметили, что такая погода нетипична для конца марта. К тому же метеоусловия осложняются из-за сильного ветра. Больше всего осадков выпало в более высоких районах города Дикмен и Инчек. Из-за заморозков на дорогах наблюдается гололед.

Телеканал отметил, что коммунальные службы начали активную работу по ликвидации последствий непогоды и стали посыпать дороги и улицы солью.

По словам синоптиков, аномальный снегопад в Анкаре будет сопровождаться похолоданием на 4-6 градусов. Такая погода может продлиться в турецкой столице до конца недели, заключили эксперты.

Тем временем специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Северном полушарии Земли в среду, 20 марта, наступила астрономическая весна. По словам синоптика, в Северном полушарии земные сутки поделились пополам: «12 часов света и 12 часов тьмы». Он уточнил, что в Южное полушарие пришла осень.