Поляки усомнились в способности НАТО защитить их от России

По меньшей мере 30% жителей Польши считают, что НАТО не защитит страну в случае вооруженного столкновения с Россией, следует из результатов опроса исследовательского центра Pollster по заказу газеты Super Express. News.ru

Отмечается, что 54% опрошенных выразили уверенность в том, что НАТО окажет помощь Варшаве в случае столкновения с РФ. 16% заявили об отсутствии мнения на этот счет. Исследование проводилось 16-17 марта, в нем приняли участие 1 070 совершеннолетних жителей Польши. ТАСС

Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе заседания Совета национальной безопасности заявил о необходимости увеличения контингента американских войск на территории Польши. Газета.Ru