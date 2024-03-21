Макрон предложит способ увеличить расходы ЕС на оборону

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен на саммите ЕС в Брюсселе призвать европейские страны увеличить расходы на военные нужды путем совместных оборонных облигаций. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет Financial Times.

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По словам дипломатов, Париж настаивает на необходимости искать новые источники финансирования с учетом важности поставленных задач по развитию европейской оборонной промышленности и поддержке Украины.

«Очевидно, что мы поднимаем этот вопрос, чтобы сказать, что нам нужны инновационные источники финансирования», - пояснил представитель Елисейского дворца.

Источники издания считают, что позиция Эммануэля Макрона по выпуску облигаций может «доминировать» на саммите ЕС в Брюсселе, однако есть страны, которые скептически относятся к этой идее. В частности, идею совместного заимствования не считают жизнеспособной Германия, Нидерланды и Дания.

Ранее в Париже прошла конференция, посвященная украинскому кризису, и Макрон выступил с инициативой по отправке войск стран НАТО на Украину. Главы государств и правительств Великобритании, ФРГ, США, Швеции, а также ряда других стран, отказались поддержать эту идею.

При этом глава Минобороны Украины Рустем Умеров направил письмо странам Евросоюза, в котором заявил о «критической нехватке» артиллерийских снарядов. Умеров подчеркнул, что нехватка оружия на Украине «усугубляется с каждым днем».