Появились фото семиметровых воронок в Киеве

Опубликованы фото последствий ракетного удара по Киеву. На улицах украинской столицы огромные воронки, территория засыпана мусором, повреждены автомобили.

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Утром 21 марта власти Киева заявили о самом мощном за полтора месяца ракетном ударе по городу. На рассвете была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о применении ракет "Кинжал" и Х-101, трех волнах взрывов. Повреждены два предприятия в Подольском районе, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве прозвучала серия взрывов

Стратегические ракетоносцы ВКС России выпустили несколько десятков ракет. Помимо военных заводов, поражены места размещения личного состава ВСУ в Подольском и Святошинском районах. Также был прилет в район аэродрома "Чайка", пишет "Военная хроника".