Политики и знаменитости выдвинули обвинения против Мердока в Лондоне

Политики и знаменитости Великобритании, пострадавшие от незаконного прослушивания телефонов репортерами британских таблоидов, принадлежащих медиамагнату Руперту Мердоку, выдвинули против 93-летнего предпринимателя новые обвинения. Адвокаты 45 истцов, включая актера Хью Гранта, принца Гарри и бывшего лидера партии "Либеральные демократы" Винса Кейбла, подали в Высокий суд Лондона "обновленный список" обвинений, утверждая, что Мердок лично знал о правонарушениях, сообщила газета Financial Times.

Согласно их версии, медиахолдинг предпринимателя News Corp, в который входит британская News Group Newspapers (NGN), преследовал тех членов парламента и общественных деятелей, которых считал "барьером" на своем пути. В их отношении применялся незаконный сбор информации, а также велось навязчивое наблюдение для достижения "коммерческих или политических целей". В заявлении также утверждается, что Мердок еще в 2004 году "знал о характере и масштабах правонарушений NGN".

Новые обвинения выдвинуты против нынешних и бывших руководителей News Corp, в том числе против сына медиамагната Джеймса, а также Ребекки Брукс, бывшего главного редактора газеты News of the World. Этот таблоид был закрыт Мердоком в 2011 году после общенационального скандала вокруг прослушивания его журналистами телефонных линий британцев, в том числе членов королевской семьи. Толчком к закрытию бульварной газеты стали данные о взломе ее репортерами телефона и голосовой почты 13-летней Милли Даулер, убитой в 2002 году.

Тогда же NGN извинилась перед жертвами перехвата голосовой почты News of the World и с тех пор урегулировала более 1 тыс. претензий, выплатив финансовую компенсацию. Судьям еще предстоит решить, давать ли зеленый свет рассмотрению дополнительных обвинений в рамках исков. Судебные слушания назначены на январь будущего года.

Руперт Мердок родился в Австралии в 1931 году. В 1974 году он переехал в США и занялся медиабизнесом. Ему принадлежат американский телеканал Fox News и транснациональный медиахолдинг News Corp, в который входит ряд крупных британских и американских газет. В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Мердока и его семьи в $17,1 млрд, он занимает 28-е место в списке богатейших американцев и 68-е в общемировом рейтинге.