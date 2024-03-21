Республиканцы захотели допросить Байдена в ходе расследования по импичменту

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер заявил, что хочет допросить американского президента Джо Байдена для дачи показаний в рамках расследования комиссии дела по импичменту. Его слова приводит Axios.

© Lenta.ru

«В ближайшие дни я приглашу президента Байдена в Комитет по надзору для дачи показаний», — сказал Комер.

Как отмечает издание, потенциальная дача показаний Байденом может привести к голосованию по импичменту и негативно сказаться на имидже американского лидера.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию для дальнейшего проведения расследования по делу об импичменте президента Джо Байдена. Все республиканцы проголосовали за, в то время как демократы не поддержали процесс.