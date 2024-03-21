МИД Румынии объявил 2024 год решающим для спецоперации

Решающим годом для спецоперации на Украине станет 2024. Об этом заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску. По ее словам, Запад предпримет все усилия для поддержки ВСУ.

«Этот год является решающим, и мы должны сделать все возможное, чтобы предоставить все возможное для поддержки сопротивления Украины на местах», — заявила Одобеску в беседе с Politico.

По ее словам, время имеет большое значение.

Путин назвал цели спецоперации на Украине

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что армия Украины потеряла почти в три раза больше военных в 2024 году, чем за аналогичный период в прошлом. По его словам, потери ВСУ достигли 71 тысячи с начала 2024 года, передает «Национальная служба новостей».