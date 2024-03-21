В США сравнили сроки восстановления России и Европы после окончания СВО

Россия восстановит свою армию быстрее страны Европы после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

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По мнению европейских чиновников, Москве потребуется несколько лет на восстановление, отмечается в материале. При этом, как утверждают авторы статьи, Европе понадобится минимум 20 лет для создания сил, которые могли бы противостоять России.

«НАТО истощила свои собственные запасы оружия, чтобы держать Украину вооруженной», — пояснили они.

Ранее командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что бюджета НАТО недостаточно для удовлетворения нужд Европы.