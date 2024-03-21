Страны Балтии, Польша и Чехия призвали запретить импорт зерна из РФ

Главы Минсельхозов Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Европейскую комиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Европейский союз, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства Литвы.

С соответствующей просьбой министры обратились в Еврокомиссию. В инициированном Вильнюсом обращении к комиссарам Евросоюза также содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы данное ограничение эффективно применялось на всей территории сообщества.

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Как заявил глава Минсельхоза Литвы Кестутис Навицкас, в прошлом году ЕС импортировал 1,53 миллиона тонн российского зерна на 437,5 миллиона евро.

Вопрос о запрете будет обсуждаться на заседании совета министров 26 марта.

Парламент Латвии 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из РФ и Белоруссии до 1 июля 2025 года. При необходимости он может быть продлен. Инициатива не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.