Украина получит от Канады 1,5 миллиарда долларов

Киев получит от Канады 1,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского премьера Дениса Шмыгаля.

По его словам, средства должны компенсировать бюджетный дефицит Украины.

«Важные средства, которые помогут ... правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи украинцам», — указал глава правительства.

Ранее глава Минобороны Канады Уильям Блэр заявлял, что власти выделят 40 миллионов канадских долларов (около 30 миллионов долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Киева. Отмечается, что данных средств хватит на оперативную доставку Украине около 1 тысячи единиц боеприпасов. Еще 7,5 миллионов канадских долларов пойдут на приборы ночного видения, отметил министр.