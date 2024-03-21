В США представили закон с санкциями против лиц, "подрывающих демократию"

Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Роджер Уикер (от штата Миссисипи) представили законопроект против лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы "подрывают демократические процессы и институты" в мире.

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Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что законопроект призван "обеспечить основу для введения санкций против иностранных лиц, подрывающих демократические процессы и институты, в соответствии с Глобальным актом о правах человека имени Магнитского.

Инициатива должна активизировать усилия Госдепа и других федеральных структур по поддержке заключенных и сформировать политику Соединенных Штатов по противодействию авторитаризму в цифровой среде и дезинформации. До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на регулярном онлайн-брифинге, что администрация Соединенных Штатов намерена ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян наращивают военно-техническое сотрудничество.