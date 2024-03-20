Шольц потребовал от прервавшей его речь активистки "прекратить орать"

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от активистки, прервавшей выкриками его выступление на открытии книжной ярмарки в Лейпциге, «прекратить орать». Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, женщина пыталась перекричать Шольца во время его выступления с самого его начала. В какой-то момент канцлер не выдержал и крикнул ей в ответ: «Прекрати орать».

После того, как в зале наступила тишина, Шольц обратился к присутствующим, сказав, что их собрала на зале «сила слова, а не крика». Прервавшая его выступление женщина решила на этом не останавливаться и перешла на визг, когда ее уже начали выводить из помещения. Комментируя ее действия, Шольц заявил, что не считает «правильным путать демократию с громким ором».

Отмечается, что крики в зале на этом не прекратились, поскольку помешать выступлению затем пытался мужчина.