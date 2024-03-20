Ле Пен обвинила Макрона в попытке воспользоваться конфликтом на Украине

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что западные войска могут направить на Украину, являются его «предвыборной политической коммуникацией», считает лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

Ле Пен обвинила Макрона в попытке воспользоваться конфликтом в политических целях. По ее словам, ситуация на Украине не несет угрозы жизненным интересам Франции, а заявления Макрона только провоцируют эскалацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Inter.

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Также Ле Пен заявила, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине уже происходят, просто Францию и ЕС к ним не привлекают, «они проходят через Турцию, они проходят через Китай». По мнению Ле Пен, для Парижа было бы «совершенно естественно участвовать» в конфликте в роли «арбитра и переговорщика».

Она считает, что единственный способ помочь Киеву – дать возможность вести «переговоры с позиции силы», это единственная причина передавать Украине военную помощь. Однако, как заявила Ле Пен, «этого не хочет французское правительство». Она указала, что Киев прежде «был готов к переговорам». «Но у меня такое впечатление, что ему помешал ряд стран, у которых была другая точка зрения на события», – сказала Ле Пен.

Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».