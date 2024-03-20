СМИ: трех человек подозревают в попытке похитить медицинские данные принцессы Кейт

Трое сотрудников частной лондонской клиники, где проходила лечение принцесса Уэльская Кэтрин, подозреваются в попытке похитить ее медицинские данные. Об этом сообщает британский телеканал ITV.

По его данным, речь пока идет о внутреннем расследовании. К работникам клиники могут быть применены жесткие дисциплинарные меры.

О том, что руководство The London Clinic начало проверку информации о попытках персонала получить несанкционированный доступ к медкарте принцессы, стало известно 19 марта вечером. 20 марта эту информацию официально подтвердил руководитель клиники Эл Расселл, заявивший, что в ней "нет места тем, кто умышленно обманывает доверие любого из пациентов или своих коллег". О попытках получить доступ к медицинским данным короля Карла III, который также был пациентом The London Clinic, не сообщалось.

Ранее замглавы Минздрава Великобритании Мария Колфилд обратилась в Скотленд-Ярд с просьбой изучить ситуацию и начать полицейское расследование, если это будет признано необходимым.

Жена наследника британского престола принца Уэльского Уильяма в январе перенесла операцию на брюшной полости, после которой ей был рекомендован длительный период восстановления. Долгое отсутствие принцессы и нехватка информации о состоянии ее здоровья дали почву для многочисленных слухов и теорий заговора. 19 марта газета The Sun опубликовала первое с конца декабря видео, на котором запечатлена принцесса Кейт. На опубликованных кадрах она вместе с мужем, улыбаясь, выходит из магазина при ферме, расположенной рядом с Виндзорским замком.