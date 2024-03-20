WSJ: Ассанжу могут позволить признать вину по смягченному обвинению

Министерство юстиции США рассматривает вопрос предоставления возможности основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу признать себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягченному обвинению. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, такой шаг открывает возможность заключения сделки, которая положит конец затянувшейся юридической саге, вызванной одной из крупнейших в истории США утечек секретных разведданных. В последние месяцы представители Министерства юстиции и адвокаты Ассанжа провели предварительные переговоры о том, как может выглядеть сделка о признании вины. Ассанж провел за решеткой около пяти лет, а американские прокуроры столкнулись с тем, что он отсидит гораздо больше, даже если его осудят в США.

При этом издание отмечает, что переговоры находятся в подвешенном состоянии, и они вовсе могут сойти на нет.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В феврале в Высоком суде Лондона прошли двухдневные слушания, на которых рассматривалась апелляция Ассанжа на его экстрадицию. Это разбирательство может оказаться для 52-летнего австралийца последним в Великобритании.

Ожидается, что Высокий суд Лондона вынесет вердикт до конца марта. Ранее Стелла Ассанж сообщила, что ее оповестят о принятии постановления за два дня до его оглашения.