Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя в эфире телеканала "Рада".

Поводом для грубости со стороны Данилова стала информация издания Politico, согласно которой Китай намерен бойкотировать переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия. По данным СМИ, на этом в частности, настаивал и Ли Хуэй в ходе своего европейского турне.

"Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет", - заявил Данилов.

По его словам, этот вопрос не может решать "какой-то" спецпредставитель КНР.

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Также секретарь СНБО сделал вид, что забыл имя китайского дипломата и нецензурно его исковеркал.

В минувшем году советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк также оскорбил Пекин, заявив, что у Китая слабый интеллектуальный потенциал.