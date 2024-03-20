Великобритания высказалась об отправке военных на Украину

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что Лондон не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

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Как уточнили в канцелярии Сунака, Великобритания исключает возможность «полноценного военного развертывания» на территории Украины. При этом в канцелярии отметили, что британский премьер поддерживает усилия президента Франции Эммануэля Макрона по оказанию помощи Киеву — именно французский лидер ранее заявил, что некоторые западные страны могут отправить на Украину своих военных.

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«Нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооруженными силами Украины», — заявил представитель Сунака.

Напомним, что 27 февраля Макрон заявил о намерениях некоторых стран Запада отправить своих военных на Украину.