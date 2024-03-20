На севере Молдавии выявили четыре случая африканской чумы свиней

Агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии сообщило о четырех случаях африканской чумы свиней (АЧС), зарегистрированных на севере республики.

"С 1 марта на территории Молдавии зарегистрировано три случая африканской чумы свиней у диких кабанов: в заповеднике Пэдуря-Домняска Глодянского района, в лесном заповеднике в районе Фэлешты, а также в коммуне Богданешть Бричанского района. Еще один случай зарегистрирован у домашней свиньи в Дондюшанском районе", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Во всех районах, где обнаружена АЧС, установлен карантин, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Африканская чума свиней - заразное вирусное заболевание, которое не представляет опасности для человека, но может нанести серьезный урон сельскому хозяйству Молдавии, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить ее распространение можно только жестким карантином, подчеркивается в сообщении агентства.