Конгрессмен США Московиц надел маску Путина на слушание по импичменту Байдена

Член палаты представителей США Джаред Московиц на слушании по делу об импичменте главы Белого дома Джо Байдена в конгрессе находился в силиконовой маске президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 20 марта, сообщил журналист издания Punchbowlnews Макс Кохен.

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В своем официальном аккаунте в социальной сети X сотрудник прессы разместил снимок конгрессмена в маске Путина. По словам Джареда Московица, он надел маску российского лидера для того, чтобы акцентировать внимание на позиции республиканцев. Член палаты указал, что представители этой политической партии стремятся добавить элемент российской дезинформации в слушания об импичменте Байдена.

В декабре прошлого года палата представителей Конгресса США планировала проголосовать по резолюции о расследовании в рамках импичмента президента Джо Байдена. Тогда действующий спикер США Майк Джонсон заявил, что процедуру необходимо провести, поскольку Белый дом всячески препятствует расследованию возможных правонарушений членов семьи американского лидера.

Расследованию республиканцев в палате представителей США об импичменте действующему президенту Джо Байдену не хватает доказательной базы. Об этом 13 марта сообщило издание Punchbowl, ссылаясь на членов Республиканской партии.