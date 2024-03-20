Президент Дуда поддержал протестующих польских фермеров

Президент Польши Анджей Дуда выступил с поддержкой требований протестующих в стране фермеров. Его слова приводит «РИА Новости».

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Дуда отметил, что имеет «огромное уважение к польским фермерам», благодаря работе которых в разные трудные времена, в том числе во время пандемии COVID-19, на полках магазинов страны «никогда не было дефицита».

«Тяжело не соглашаться с постулатами и опасениями фермеров. Я считаю, что фермеры заслуживают серьезного отношения», — сказал он.

Дуда подчеркнул, что в обязанности польских властей входит забота о своих фермерах «независимо от политической ситуации, которая разворачивается на европейском уровне или на уровне страны».

Напомним, что уже не первый месяц в Польше проходят протесты фермеров. Они требуют от властей прекратить импорт в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза по сокращению выбросов в атмосферу до нуля.