В Израиле назвали 2024-й «годом войны и победы»

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что 2024-й станет для государства как годом войны, так и годом победы. Своим мнением глава военного ведомства поделился в социальной сети X.

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«На ежегодном совещании Министерства обороны я подчеркнул руководителям дивизий, что 2024 год будет не только годом войны, но и годом победы», — отметил он.

Галант также указал, что единственным способом победить в войне с радикальным палестинским движением ХАМАС является обеспечение качественного и количественного преимущества Израиля, которое может быть достигнуто посредством мобилизации населения.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во время саммита в Сеуле, что государство борется с «варварством и тьмой» в секторе Газа. Он также сообщил о приверженности страны добиться поставленных целей. Нетаньяху отметил, что Израиль способствует миру на Ближнем Востоке посредством демилитаризации анклава.