Боррель заявил о трудностях с поддержкой Украины без помощи США

Европейскому союзу (ЕС) будет трудно продолжать оказывать поддержку Украине и выделить обещанные 50 миллиардов евро Киеву без помощи США. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью Sud Ouest. Lenta.ru

«Если это станет реальностью, ситуация будет крайне сложной. Трудно себе представить, что мы выложим €50 млрд», — подчеркнул Боррель. RT на русском

По его словам, это могло бы произойти "только при наличии политической воли в странах ЕС". Он добавил, что для этого понадобилось бы, в частности, выпустить специальные облигации. "Однако мы далеки от соглашения на этот счет", — признал политик. ТАСС