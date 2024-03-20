Профсоюзы в Финляндии продлили забастовки как минимум до конца марта

Профсоюзы Финляндии объявили, что их акции протеста, начавшиеся 11 марта, продлятся как минимум до конца месяца.

Ранее ожидалось, что забастовки завершатся 24 марта. 20 марта министр труда Арто Сатонен провел встречи с главным переговорщиком от профсоюзов, председателем Центрального объединения профсоюзов Финляндии (SAK) Яркко Элорантой, а также с руководителем Федерации финских предпринимателей Микаэлем Пентикайненом. Сразу после переговоров SAK в пресс-релизе заявило о неудовлетворенности позицией правительства и о продолжении забастовок без указания точной даты их окончания.

Профсоюз работников автомобильной промышленности и транспорта (АКТ), Индустриальный профсоюз, профсоюз работников сферы услуг (PAM), Строительный союз, Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения (JHL) и Профсоюз электриков объявили, что продолжат забастовки до 31 марта. Речь идет примерно о 7 тыс. работников.

Реформа трудовой деятельности, намеченная главой кабмина Петтери Орпо, вызвала протест многочисленных профсоюзов в Финляндии. Правительство внесло в парламент несколько законопроектов по реформе трудовой жизни и снижению роли профсоюзов в стране. Часть законов должна вступить в силу уже летом.