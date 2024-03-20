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Профсоюзы в Финляндии продлили забастовки как минимум до конца марта

Профсоюзы Финляндии объявили, что их акции протеста, начавшиеся 11 марта, продлятся как минимум до конца месяца.

Профсоюзы в Финляндии продлили забастовки как минимум до конца марта
© ТАСС

Ранее ожидалось, что забастовки завершатся 24 марта. 20 марта министр труда Арто Сатонен провел встречи с главным переговорщиком от профсоюзов, председателем Центрального объединения профсоюзов Финляндии (SAK) Яркко Элорантой, а также с руководителем Федерации финских предпринимателей Микаэлем Пентикайненом. Сразу после переговоров SAK в пресс-релизе заявило о неудовлетворенности позицией правительства и о продолжении забастовок без указания точной даты их окончания.

Профсоюз работников автомобильной промышленности и транспорта (АКТ), Индустриальный профсоюз, профсоюз работников сферы услуг (PAM), Строительный союз, Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения (JHL) и Профсоюз электриков объявили, что продолжат забастовки до 31 марта. Речь идет примерно о 7 тыс. работников.

Реформа трудовой деятельности, намеченная главой кабмина Петтери Орпо, вызвала протест многочисленных профсоюзов в Финляндии. Правительство внесло в парламент несколько законопроектов по реформе трудовой жизни и снижению роли профсоюзов в стране. Часть законов должна вступить в силу уже летом.

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