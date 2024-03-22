Daily Mail: Макрон послал сигнал Путину в социальных сетях

Президент Франции Эммануэль Макрон выложил в социальных сетях снимки своих тренировок, которые характеризуют его противостояние главе РФ Путину. Об это сообщило Daily Mail.

«И все же самые последние снимки тренировки Макрона по боксу сделаны в то время, когда он работает над тем, чтобы позиционировать себя как сильного человека Европы, противостоящего Путину», — отмечает британское издание.

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Также отмечается, что глава Франции прибегнул к пиар-наступлению, так как он «занимает более жесткую позицию в отношении российско-украинского конфликта».

Отмечается, что Макрон использовал данный «самовозвеличивающий пиар-ход» из «пьесы» самого Владимира Путина. Отмечается, что глава России наиболее искусен в использовании силы личности для завоевания поддержки внутри страны.