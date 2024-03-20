Макрон воздал почести адмиралу Филиппу де Голлю

Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил национальную церемонию прощания со старшим сыном исторического лидера Пятой республики адмиралом Филиппом де Голлем, ушедшим из жизни 13 марта.

"Трудно быть де Голлем после де Голля, - отметил Макрон. - Адмирал мог бы прожить прошлый век в тени великого человека. Но он прошел собственный путь, служа республике".

По словам французского лидера, "Филипп де Голль был участником всех ключевых исторических событий XX столетия".

На церемонии присутствовал бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози.

Герой войны

Филипп де Голль родился 28 декабря 1921 года. Во время Второй мировой войны сын был рядом с отцом. Выполняя его распоряжение, в августе 1944 года Филипп де Голль без оружия и охраны явился в штаб немецкого гарнизона в Бурбонском дворце в Париже, чтобы потребовать немедленной и безоговорочной капитуляции нацистских оккупантов.

В сражениях за освобождение Франции де Голль-младший был ранен шесть раз. После войны он учился в академии, командовал кораблями, но звание адмирала и должность генерального инспектора получил уже после ухода отца с поста президента.

Рядом с отцом Филипп оставался до конца его дней. В день смерти генерала (9 ноября 1970 года) именно он сообщил республике последнюю волю бывшего президента - никаких посмертных почестей и наград, на надгробном камне должны быть лишь даты и имя с фамилией.

После выхода в отставку Филипп де Голль многое сделал для сохранения наследия своего отца. Он подготовил к изданию 13 томов писем и дневников генерала, передав Национальному архиву и Национальной библиотеке Франции в общей сложности 118 тыс. документов.

Сын сопровождал отца в поездке в Москву в 1966 году. В ходе этого визита был подписан ряд соглашений, укрепивших основы двустороннего сотрудничества.

В день своего столетия Филипп де Голль получил поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина. В одном из последних интервью Филипп выразил убежденность, что "Франция не должна отдаляться от России".