«Ивушки» и «Топольки»: украинцы возмутились из-за русскоязычных названий детсадов

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь возмутился, что в стране все еще есть детские сады с названиями на русском языке. Как сообщает РИА Новости, он призвал местные власти привести их в соответствие с нормами украинского правописания.

В социальных сетях Креминь отметил, что к нему нередко поступают жалобы на названия дошкольных заведений, которые имеют «русскоязычный характер», не соответствуют стандартам украинского языка и «просто здравому смыслу».

Выборочная проверка показала, что на Украине используются такие названия детсадов, как «Солнышко», «Ивушка», «Одуванчик», «Тополек» и другие. Он обратился к местным органам власти и владельцам частных детсадов для приведения в норму названий дошкольных учреждений в соответствие «с нормами украинского правописания и стандартами государственного языка».

Напомним, что в прошлом году Креминь призывал местные органы власти обязать предпринимателей отказаться от рекламы и вывесок на негосударственном языке. От телеканалов же он требовал перестать вещать на русском языке, перейдя на эфиры исключительно на украинском.