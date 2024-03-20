Премьер-министр Ирландии подал в отставку

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил сегодня об уходе с поста главы правительства и главы партии Fine Gael. Об этом сообщила газета Irish Independent.

В ходе своего выступления Лео Варадкар отметил, что рассчитывает на то, что его приемник будет избран партией 6 апреля, что позволит продолжить работу после пасхальных каникул.

«Я буду продолжать исполнять обязанности лидера до тех пор, пока не будет избран мой преемник», - заявил он.

Он также подчеркнул, что «нет действительно подходящего времени для ухода в отставку», но сейчас уже готов бюджет на текущий год, а переговоры по следующему еще не начались.

«Я знаю, что для многих это стало сюрпризом, а для некоторых — разочарованием. Надеюсь, вы сможете понять и принять мое решение», - заявил Лео Варадкар.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус позвонили премьер-министру Ирландии Лео Варадкару, представившись высокопоставленным африканским чиновником. В разговоре с ними он пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис в стране из-за украинских беженцев.