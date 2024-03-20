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Трасс призвала США позволить Украине применять любое оружие

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выразила надежду, что США позволят Украине использовать любое оружие и «всевозможные тактики». Об этом со ссылкой на ее интервью Kyiv Post пишет РИА Новости.

Лиз Трасс предложила разрешить Киеву применять любой вид оружия
© globallookpress.com

По словам Трасс, она хотела бы видеть «максимальную поддержку» со стороны Вашингтона.

«Я хочу, чтобы США оказали Украине максимальную поддержку и позволили ей использовать всевозможное оружие и всевозможные тактики, в том числе самолеты, орудия дальнего действия», - заявила она.

При этом британский политик отметила, что недавно посетила в США конференцию консерваторов, и там никто из ее собеседников не говорил о поддержке России.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ получат от стран-союзников «критически» нужные боеприпасы и партию ракет для систем ПВО. В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 13 европейских стран сформировали коалицию для оказания помощи Украине.

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