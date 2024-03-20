Лиз Трасс предложила разрешить Киеву применять любой вид оружия

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выразила надежду, что США позволят Украине использовать любое оружие и «всевозможные тактики». Об этом со ссылкой на ее интервью Kyiv Post пишет РИА Новости.

По словам Трасс, она хотела бы видеть «максимальную поддержку» со стороны Вашингтона.

«Я хочу, чтобы США оказали Украине максимальную поддержку и позволили ей использовать всевозможное оружие и всевозможные тактики, в том числе самолеты, орудия дальнего действия», - заявила она.

При этом британский политик отметила, что недавно посетила в США конференцию консерваторов, и там никто из ее собеседников не говорил о поддержке России.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ получат от стран-союзников «критически» нужные боеприпасы и партию ракет для систем ПВО. В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 13 европейских стран сформировали коалицию для оказания помощи Украине.