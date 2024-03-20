Лиз Трасс предложила разрешить Киеву применять любой вид оружия

Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила Kyiv Post, что хочет, чтобы Соединенные Штаты позволили Украине использовать «всевозможное оружие и всевозможные тактики».

По ее словам, оказание Украине максимальной поддержки и позволение использовать всевозможное оружие и всевозможные тактики, в том числе самолеты, орудия дальнего действия, должны исходить от США, передает РИА «Новости».

До этого Wall Street Journal писала, что Пентагон якобы готов поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.