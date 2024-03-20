Украинского чиновника Креминя возмутили названия детсадов на русском языке

На Украине все еще действуют детские сады, название которых написано на русском языке. Это необходимо немедленно устранить и привести все к нормам украинского правописания. Об этом заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.

По его словам, он уже обратился с соответствующей просьбой к местным властям. Выборочная проверка показала, что в стране открыты детские сады с названиями «Солнышко», «Тополек», «Ивушка», «Одуванчик» и другие.

— К нам поступают нередкие жалобы относительно названий дошкольных учебных заведений, которые имеют русскоязычный характер, не соответствуют стандартам государственного языка, а некоторые — просто здравому смыслу, — заявил Креминь в социальных сетях.

В конце июля 2023 года уполномоченный по защите украинского языка сообщил, что закон о переименовании всех связанных с Россией и СССР топонимов вступил в силу на Украине. Региональным властям дали шесть месяцев, чтобы избавиться от всех российских нарративов из названий.

Проспект Юрия Гагарина в Киеве переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка. За новый вариант названия проголосовала 21 тысяча горожан.