Боррель потребовал разблокировать границу Польши и Украины

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал польских фермеров за блокировку границы с Украиной, так как это мешает военному транзиту.

«Границы должны быть разблокированы. Какие бы аргументы они (протестующие. — RT) ни приводили, это надо решать другими путями, потому что с военной точки зрения мы нуждаемся в свободном транзите между Украиной и ЕС», — цитирует его ТАСС.

Боррель уточнил, что речь идёт как о военных, так и гражданских целях.

Он подчеркнул, что в такой «критический момент» нельзя перекрывать границы.

Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры перестали пропускать даже автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.

В сейме Польши заявили, что вопрос блокады границы Польши с Украиной скоро решится.