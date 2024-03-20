В Харькове прогремел взрыв

На востоке Украины в городе Харькове произошел взрыв. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

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Сейчас в ряде областей Украины, в том числе в Харьковской, действует воздушная тревога.

В этот же день на подконтрольной Украине части Херсонской области повреждения получила припортовая инфраструктура, заявлял глава администрации региона Александр Прокудин, назначенный властями Украины.

18 марта Прокудин также заявлял о повреждении припортовой инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Повреждения были зафиксированы после взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.