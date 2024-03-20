СМИ: фракция Зеленского «близка к дезорганизации»

Фракция партии «Слуга народа» в Верховной раде близка к «окончательной дезорганизации», несколько десятков депутатов хотят отказаться от работы в парламенте из-за «отсутствия мотивации». Об этом рассказали украинские СМИ со ссылкой на источники в партии.

В составе фракции «Слуга народа» сейчас 235 депутатов. По оценкам украинских журналистов, постоянно ходят на заседания и активно голосуют 170-180 парламентариев, 17 депутатов «открыто откололись», а другие регулярно пропускают заседания.

Источники украинских СМИ заявили о «недоразумениях», возникающих между офисом Владимира Зеленского и парламентом. Они утверждают, что офис «презирает парламент».

«Они думают, что «слуги» будут голосовать за все, что нужно, потому что Зеленский их привел к власти», - объяснил один из источников.

По его словам, депутаты фракции устали от конфликта, который продолжается два года, они недовольны запретами на выезд из страны, и тем, что не могут влиять на процессы в государстве.

Один из членов фракции рассказал, что многим депутатам предлагают должности в частном секторе. В таких случаях парламентарии просят «отпустить» их, так как им нужно кормить семьи и «как-то развиваться».

Летом 2023 года украинским депутатам запретили выезжать за границу до тех пор, пока не будет доработано законодательство, регулирующее командировки. В конце января 2024 года стало известно, что 17 народных депутатов от «Слуги народа» написали заявления на сложение мандатов.

В марте некоторые депутаты заявили, что командировки одобряют в зависимости от голосования за «нужные» законопроекты, к примеру, за законопроект о мобилизации.