Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель представил странам - членам сообщества предложение использовать 90% прибыли от замороженных активов России для военной помощи Украине через Европейский фонд мира.

"Сегодня я представил предложение использовать непредвиденные доходы от российских замороженных активов для поддержки Украины в ее борьбе за победу. 90% будут выделены через Европейский фонд мира, а 10% - через бюджет ЕС", - написал он в социальной сети X.