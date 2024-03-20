Ле Пен заявила, что у Франции нет интересов на Украине

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен убеждена, что у Франции нет жизненных интересов на Украине. Об этом она заявила в эфире радиостанции France Inter.

"Я не считаю, что речь идет о жизненных интересах Франции [в контексте этого конфликта]", - отметила она.

По словам Ле Пен, "Украина не может одержать победу без помощи НАТО".

"Надо ли, чтобы НАТО вступало в войну? Мой ответ - нет", - сказала она.

Политик полагает, что "единственный способ помочь Киеву - потенциально предоставить ему средства для того, чтобы он мог сесть за стол переговоров на сильных позициях".

"Это не то, чего добивается правительство Франции, поэтому я выражаю несогласие с его линией [в этом вопросе]", - заметила Ле Пен.

Она считает недопустимым, что Франция остается в стороне от любых инициатив и дискуссий по урегулированию украинского конфликта.

"Мы знаем, что сегодня ведутся переговоры в каком-то виде. Но проблема в том, что они проходят мимо Франции и Европы, в них задействованы Турция и Китай. Мы остаемся в стороне от [урегулирования] конфликта у нашего порога, в разрешении которого надо было бы играть нашу традиционную роль посредников", - полагает политик.

Комментируя подписанное в феврале между Францией и Украиной соглашение о сотрудничестве в области безопасности, Ле Пен выразила мнение, что "пунктов о поддержке присоединения Киева к ЕС и НАТО в нем быть не должно".

О соглашении

16 февраля президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. В рамках этого соглашения Париж планирует поставить Киеву дополнительную военную помощь на 3 млрд евро, которая будет охватывать "все аспекты сотрудничества". В том числе это сотрудничество в сфере оборонной промышленности, обучение военных, разведка и гражданская помощь. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет 10 лет.

26 февраля Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных государств обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Москвой, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По словам французского лидера, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя. Позже он дополнил свое заявление, пояснив, что "не исключать что-то не означает делать это".

После конференции представители большинства стран-участниц сообщили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.