Сосед Кейт Миддлтон рассказал, когда видел ее в последний раз

Бывший профессиональный игрок в крикет Кевин Питерсен, который проживает рядом с Кейт Миддлтон, рассказал, когда видел принцессу в последний раз. Об этом сообщает Page Six.

Кевин Питерсен раскритиковал теории заговора об исчезновении принцессы, назвав их "абсолютно абсурдными". Он заявил, что видит Кейт Миддлтон и принца Уильяма постоянно, в том числе и "в последние пару дней". Сосед супругов признался, что шокирован тем, какие лживые сообщения пишут в социальных сетях.

"Пусть Кейт Миддлтон, которая восстанавливается после операции, выздоровеет. Оставьте ее и ее прекрасную семью в покое!" — написал Кевин Питерсен в X (бывший Twitter).

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома.

Захарова с иронией прокомментировала "пропажу" Кейт Миддлтон

Недавно в сети появился ролик, в котором Кейт Миддлтон была запечатлена вместе с принцем Уильямом. Супругов якобы подловили папарацци, когда они направлялись в любимый фермерский магазин в Виндзоре. Многие интернет-пользователи не поверили, что на видео изображена именно принцесса Уэльская. Двойник Кейт Миддлтон впервые прокомментировала сплетни о своем участии в ролике.