В Раде сообщили, что на Украине могут разрешить подавать в розыск уклонистов

В Киеве предложили разрешить подавать в розыск уклонистов, которые игнорировали повестки и не явились в военкомат. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Вадим Ивченко.

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«Мы знаем за инициативу по поводу того, что будут увеличиваться штрафы и административная ответственность», — сказал Ивченко об инициативе к законопроекту о мобилизации, его слова приводит ТСН.

Он добавил, что после третьего раза неявки в военкомат, по решению суда, человека могут подать в розыск.

Ранее на Украине внесли новый законопроект о мобилизации. URA.RU рассказывало, каким будет новый закон. Командир 118-й бригады ТРО Анатолий Стуженко предложил простреливать колени уклонистам. Он заявил, что на Украине должны калечить тех, кто пытается уклониться от службы.