Армения наделила неприкосновенностью наблюдателей от Евросоюза

Парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом, наделив миссию ЕС на границе с Азербайджаном статусом неприкосновенности. Lenta.ru

"За проголосовали 57 депутатов, против - никто, воздержались 27. Решение принято", - сказал вице-спикер парламента Рубен Рубинян. Часть депутатов от фракции оппозиционного блока "Армения" воздержалась, фракция оппозиционного блока "Честь имею" не принимала участия в голосовании. ТАСС

Согласно документу, членов миссии не могут задерживать или арестовывать, они пользуются в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования. RT на русском