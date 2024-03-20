Байден ушел со сцены из-за ребенка

Президент США Джо Байден сошел со сцены на предвыборном мероприятии в Финиксе, штат Аризона, заметив маленького ребенка в толпе. Как сообщает New York Post, американский лидер объяснил, что «не смог устоять».

Президент ушел, когда руководитель предвыборного штаба Джули Чавес начала выступать со вступительным словом. Он сел рядом с женщиной, которая держала на руках ребенка. Байден общался с ней, пока Чавес не закончила, а после вернулся на сцену.

«Ребята, я должен сказать вам прямо: вы все мне нравитесь, но я не мог устоять перед этим маленьким ребенком», — сказал американский лидер.

Напомним, что у Байдена семь внуков, хотя он редко признает внебрачного ребенка первого сына Хантера Байдена от экс-стриптизерши Лунден Робертс. Сам он ранее признавался, что ему «дети нравятся больше, чем взрослые».

В 2023 году во время посещения Финляндии Байден укусил за плечо маленькую девочку. Президент пытался поцеловать ребенка в висок, однако ребенок увернулся, и политик уткнулся ей в плечо.