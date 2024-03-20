Турция и США договорились о новом подходе в вопросе санкций против РФ

США и Турция договорились, что страны будут действовать сообща в вопросе антироссийских санкций. Они выбрали новую систему ввода ограничений, написала газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Теперь, прежде чем Вашингтон будет вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых в обходе антироссийских ограничений, сначала он уведомит об этом Анкару и запросит необходимые данные.

«Две страны договорились о новой системе: согласно так называемой "схеме гармонизации санкций", США сначала уведомят Турцию о возможных компаниях и запросят информацию по этому вопросу», — уточнила газета.

Если Турция проведет расследование и огласит результаты, то необходимые меры будут приняты.

В США призвали ввести санкции против строителей Крымского моста

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой Турции за российскую нефть и платежами РФ за турецкие товары.