В Польше заявили о потенциале России напасть на страны НАТО уже в 2026 году

Российская Федерация (РФ) в скором времени может восстановить свой военный потенциал и атаковать страны НАТО уже в 2026 году. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, передает RMF24.

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«Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что будет в состоянии напасть на НАТО уже в 2026-27 годах», — заявил он.

Дуда сослался на доклад немецких экспертов и таким образом аргументировал необходимость для стран Альянса увеличить расходы на оборону.

Президент Польши считает, что именно угроза атаки РФ должна повлиять на увеличение минимальных расходов стран Альянса на оборону с двух до трех процентов ВВП.

По его словам, до того, как Россия станет готова к нападению на НАТО, осталось около двух-трех лет, и в течение этого времени Альянсу необходимо наращивать военную мощь, производить боеприпасы, вооружение, повышать возможности Европы и готовиться к вторжению таким образом, чтобы этого не произошло.

Ранее были предсказаны последствия сокращения поддержки со стороны Польши для Украины.