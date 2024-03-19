На Украине наградили почетным знаком бывшего члена СС Гуньку
Тернопольский облсовет наградил почетным знаком бывшего члена СС Ярослава Гуньку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал.
Отмечается, что Гунька был награжден за личный вклад в оказание помощи ВСУ, а также благотворительную деятельность.
«Тернопольский областной совет наградил ветерана Второй мировой войны, воина дивизии "Галичина" Ярослава Гуньку почетным знаком Тернопольского областного совета "За заслуги перед Тернопольской областью" имени Ярослава Стецька», — сообщает местный телеканал.
Напомним, что 24 сентября Ярослав Гунька был приглашен на выступление Владимира Зеленского в парламенте Канады. Присутствующим его представили как ветерана Второй мировой войны, но позже выяснилось, что Гунька является бывшим бойцом дивизии СС «Галиция». Позже посольство России направило ноту в МИД Канады из-за этого инцидента.
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