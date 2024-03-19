На Украине наградили почетным знаком бывшего члена СС Гуньку

Тернопольский облсовет наградил почетным знаком бывшего члена СС Ярослава Гуньку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал.

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Отмечается, что Гунька был награжден за личный вклад в оказание помощи ВСУ, а также благотворительную деятельность.

«Тернопольский областной совет наградил ветерана Второй мировой войны, воина дивизии "Галичина" Ярослава Гуньку почетным знаком Тернопольского областного совета "За заслуги перед Тернопольской областью" имени Ярослава Стецька», — сообщает местный телеканал.

Напомним, что 24 сентября Ярослав Гунька был приглашен на выступление Владимира Зеленского в парламенте Канады. Присутствующим его представили как ветерана Второй мировой войны, но позже выяснилось, что Гунька является бывшим бойцом дивизии СС «Галиция». Позже посольство России направило ноту в МИД Канады из-за этого инцидента.