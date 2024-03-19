Владимир Зеленский после поражения на востоке Украины может отправиться на запад страны и сформировать правительство во Львове, предположил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

После переезда, заметил эксперт, украинский политик напомнит о том, что страну обещали принять в Североатлантический альянс.

«Возможно, Зеленский сядет в автомобиль или самолет и отправится на запад, чтобы сформировать правительство во Львове. Там он будет настаивать, чтобы огрызок Украины стал членом НАТО», — пояснил Макгрегор.

По его мнению, Одесса и многие города Северного Причерноморья в ближайшее время войдут в состав России. Он добавил, что украинские войска не смогут этого предотвратить.

В России назвали последствия возможного вступления Украины в НАТО

Напомним, что в начале 2022 года западные эксперты были уверены, что Россия развалится под гнетом санкций, ее экономика будет уничтожена. Весной 2023 года аналитики полагали, что контрнаступление ВСУ через 1-2 месяца завершится взятием под контроль Крыма.

В 2024 году специалисты признали, что Россия выстояла под шквалом санкций, российские войска успешно отразили атаки механизированных бригад ВСУ.

По их мнению, Зеленскому следует как можно скорее сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным с тем, чтобы сохранить хотя бы часть страны.