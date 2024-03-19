Трамп обвинил суд в попытке отнять у него право на обжалование решения

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что судья требует от него сотни миллионов долларов за право обжаловать решение по делу о завышении стоимости активов, тем самым пытаясь отнять у него право на это. Его слова приводит «РИА Новости».

Трамп указал, что судья требует от него за право обжаловать «его смехотворное решение сотни миллионов долларов».

«Другими словами, он пытается отнять мое право на обжалование, когда я уже выиграл в апелляции, но он отказывается согласиться с принятым решением», — добавил он.

По словам экс-президента США, до этого «подобного никто не видел».

Также Трамп отметил, что для требуемых от него выплат ему, возможно, придется продать часть имущества по бросовым ценам. При этом даже если он выиграет апелляцию, эти средства ему никто не вернет.

Напомним, что суд признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в завышении стоимости активов для получения кредитов на строительство разных проектов. Для обжалования этого решения от экс-президента потребовали внести почти 500 миллионов долларов в качестве залога.