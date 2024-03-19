В Белом доме признали ответственность за потерю позиций Украиной

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина теряет позиции в зоне боевых действий из-за бездействия со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, это связано с затянувшимся рассмотрением Конгрессом дополнительного финансирования Украины. В связи с этим пресс-секретарь еще раз призвала конгрессменов ускорить процесс одобрения новых средств на помощь ВСУ.

«Из-за бездействия со стороны американского конгресса в течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя. Это происходит из-за нашего бездействия», — заявила она.

Ранее в Конгрессе США предложили идею займов для Украины.