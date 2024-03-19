ООН просит все страны способствовать деэскалации ситуации на Украине

ООН считает, что все страны должны делать все возможное для деэскалации ситуации на Украине. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в связи с сообщениями о подготовке Францией контингента примерно в 2 тыс. человек для отправки на Украину.

"Я не могу подтвердить эту информацию. Так что у меня нет конкретного комментария об этом. Но мы призываем все страны делать все возможное для деэскалации ситуации", - сказал он.