Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на телекомпанию ABC и ее ведущего Джорджа Стефанопулоса, заявившего в эфире, что Трампа признали виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Это следует из документов, опубликованных в электронной базе суда Южного округа штата Флорида.

"Жюри присяжных рассудило, что ответчик не совершал изнасилования, и <...> Джордж Стефанопулос знал о решении жюри. Однако он все равно выступил с ложным обвинением", - говорится в документе.

По мнению адвокатов Трампа, ведущий ABC "руководствовался либо злым умыслом, либо безрассудно пренебрег истиной" и должен выплатить штраф.

26 января суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому экс-президент должен выплатить $83,3 млн писательнице, которая изначально требовала компенсации в размере $10 млн. В мае 2023 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл. Тогда суд постановил, что экс-хозяин Белого дома должен выплатить Кэрролл $5 млн. Позднее писательница обратилась в суд с просьбой разрешить ей внести изменения в поданный иск. Поводом для пересмотра стали как более ранние заявления бывшего американского лидера в отношении Кэрролл и выдвинутых ею обвинений, так и его слова в эфире телеканала CNN, где он назвал писательницу сумасшедшей, ее доводы "фальшивкой и выдумкой", а поданный против него иск "подстроенной сделкой".

В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких известных изданий, опубликовала книгу, в которой утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже подавала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре 2022 года американка предъявила новый иск к экс-президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.