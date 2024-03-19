Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину "путаницей" в англоязычной терминологии. ТАСС

«Тут возникла некоторая путаница из-за терминов, используемых в английском языке. На самом деле я могу заверить, что никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск на Украину. И президент Макрон в том числе», — сказала Каллас. Она пояснила, что речь шла о том, что «тренировать украинских солдат было бы эффективнее на территории Украины». News.ru

Ранее Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы РФ не победила в конфликте на Украине. Москва24