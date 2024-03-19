Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого военного в шпионаже в пользу РФ

Генпрокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ, работающего в Бундесвере, в шпионаже в пользу России и разглашении служебной тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

По данным агентства, военнослужащего Томаса Х. задержали еще в августе 2023 года. Он являлся сотрудником федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения, занимающегося закупками военной продукции для ВС Германии. В Генпрокуратуре ФРГ заявляют, что военный «неоднократно по собственной инициативе обращался в генконсульство России в Бонне и посольство РФ в Берлине с предложением сотрудничества».

«При этом он однажды передал сведения, которые получил в результате своей профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведслужбе», — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что генпрокуратура Германии «имеют достаточно оснований полагать, что обвиняемый работал на иностранную разведку». В связи с этим ему также выдвинуты обвинения в разглашении служебной тайны.

В настоящее время военный находится в следственном изоляторе. Обвинения ему были предъявлены 11 марта.